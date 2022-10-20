Asgari ücret zammı için 30+50 formülü! Milyonları ilgilendiren hesaplama tabloları netleşti: 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret Aralık ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücret 2022 yılında önce yarım asrın en büyük artışı ile 4.253 TL ardından yaklaşık yüzde 30'luk Temmuz zammı ile net 5.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan, vatandaşın refahını artırıcı adımlar için iki Bakanlığa 2023 yılında geçerli olacak kapsamlı düzenlemeler yapılması yönünde talimatını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Kovid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.

'ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR'

Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

'REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ'

Erdoğan, "Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybı telafi etmekte kararlıyız" dedi.

YARIM ASRIN EN BÜYÜK ARTIŞI YAPILDI

Asgari ücret Ocak 2022 döneminde yüzde 50,5 oranında artışla brüt 5.004 TL'ye net ise 4.253,40 TL'ye yükseldi. Bu dönem asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işveren de sevindi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLDU

Küresel enflasyonun yurt içinde de vatandaşın alım gücü üzerine tahribat yaratması sonrası hükümet harekete geçti. Bakan Bilgin, işçi ve işveren tarafıyla görüşerek uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakamı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu. Asgari ücret böylece Temmuz döneminde yaklaşık yüzde 30 artışla brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500,35 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir kıstas olarak dikkat çekiyor. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.

3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,05

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 67,78

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 enflasyon rakamlarının yüzde 67,78 olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YILLARDIR ENFLASYONUN ÜZERİNDE YAPILIYOR

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ve son 5 yılı kıstas alarak asgari ücret hesaplamaları yaptık. Son 5 yıl da da asgari ücret çeşitli oranlarda her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Asgari ücret hesaplamalarını yıllık enflasyon beklentilerine göre yapacağımız için Temmuz zammı öncesi uygulanan brüt 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253,40 TL'yi kıstas alacağız.

Asgari ücrete yapılan zam oranları ile son 5 yılın enflasyon oranlarını beraber değerlendirdik. Buna göre asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tabloda kırmızı ile görülen oranlar asgari ücretin oransal olarak enflasyonun yüzde kaç üzerinde olduğunu yansıtıyor. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu.

Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahmini yapacak olursak;

Asgari ücret Ocak zammı: %46,68

Net asgari ücret beklentisi: 8.067,74 TL oldu.

Asgari ücret tabloları ise şöyle oluştu...

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 2022 TABLOSU

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 TABLOSU

ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN MASADA YER ALAN DİĞER 5 SEÇENEK

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.