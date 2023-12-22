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Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik açıklama: "Yakın zamanda hayata geçireceğiz"
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22 Aralık 2023 Cuma 01:38:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 01:38:00

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik açıklama: "Yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Kaynak: İHA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan ayrıca "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Işıkhan, "Çalışan emeklilerimiz için (5 bin lira verilmesine ilişkin) kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Sözlerine devam eden Işıkhan, "Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : bakan işıkhan asgari ücret komisyon kararı
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