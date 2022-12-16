Asgari ücret pazarlığında 3. toplantının tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak
Kaynak: AA
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
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