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20 Haziran 2023 Salı 09:09:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 09:09:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Komisyon, üçüncü toplantı için bugüntekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bir araya geldi.

Basına kapalı yapılacak toplantıda işçi tarafının, ara zam rakamına dair talebini, işverenin de kendi teklifini dile getirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti.

Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler : asgari ücret komisyonu asgari ücret ara zam
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