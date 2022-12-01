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01 Aralık 2022 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 14:35:00

Asgari ücret tespit komisyonu çalışma takvimi toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı

Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

EYT'LİLERİN KIDEM TAZMİNATI İÇİN İŞVERENLERE KREDİ GARANTİ FONU'NDAN UYGUN KREDİ MÜJDESİ

TİSK Başkanı Akkol, emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkının giderileceğini, kıdem tazminatı için işverene KGF'den uygun kredi verileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.

TİSK Başkanı Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek." dedi.

TİSK Başkanı Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı.

Etiketler : asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı komisyon
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