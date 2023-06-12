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12 Haziran 2023 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 11:39:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak

Kaynak: AA

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı belirleme çalışmaları kapsamında yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, taraflar güncel ekonomik verileri görüşecek.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler : işçi işveren hükümet asgari ücret asgari ücret tespit komisyonu
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