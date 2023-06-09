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09 Haziran 2023 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 19:00:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak

Kaynak: AA

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler : asgari ücret tespit komisyonu ara zam asgari ücret
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