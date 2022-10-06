Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı için enflasyonun üzerinde artış sinyali!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücret açıklamalarının ardından ocak ayında enflasyonun üzerinde ciddi artışların olması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak 'Enflasyon' verisini kıstas alarak milyonlarca kişinin gelirini etkileyen asgari ücret için karar veriyor.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN TALİMATI VERDİ

Dünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor.

Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da ücretliler, emekliler ve memurlar başta olmak üzere alım gücünü artıracak Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"

Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.

HÜKÜMET ADIM ADIM SORUNLARI ÇÖZÜYOR

3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı.

BİRİNCİ GÜNDEM: SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN EYLÜL AYI

500 bini aşkın sözleşmeli memurun beklendiği çalışma tamamlandı. Bu ay içerisinde sözleşmeliye kadro meselesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi kamudaki sözleşmeli personelin kadro meselesi yönünde toplantılarını yaparak çalışmanın son halini Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak.

SÖZLEŞMELİLER İÇİN 2 FORMÜL VAR

Sabah Memurlar'ın ulaştığı bilgiye göre; sözleşmeli memurlar için masada iki formül olduğu ifade edilirken, 3 yılını dolduranların direkt olarak kadroya alınması gündemde bulunuyor.

İKİNCİ GÜNDEM: TAŞERON İŞÇİLER İÇİN KASIM AYI

Kamudaki 90 bin taşeron işçisi için çalışmalar Kasım ayında sonuçlanacak.

ÜÇÜNCÜ GÜNDEM: EYT YASASI İÇİN ARALIK AYI

Milyonların beklediği ve kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan vatandaşlar için EYT çalışması teknik olarak biterken detaylar Aralık ayında netleşerek Meclis'e gelecek. Bu yasayla beraber prim günü tam olan 1.5 milyon vatandaşın emekli edilmesi bekleniyor.

EYT YASASI YAŞA TAKILAN HERKESİ KAPSAYACAK

Prim gibi eksik olanların ise primi tamamladığı taktirde aylara ve yıllara sari bir şekilde emekli edilmesi mümkün olacak. EYT yasası emeklilikte yaşa takılan herkesi kapsayacak şekilde olacak. (Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan)

DÖRDÜNCÜ GÜNDEM: ASGARİ ÜCRET 2023

Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yaklaşık yüzde 30 artışla 5.500 TL'ye yükseldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yaparak uzlaşma sonrası zam kararını duyuracak.

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'FARK' FORMÜLÜ: İPUÇLARI GELİYOR

Bilindiği üzere asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir belirteç. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak.

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ediyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.

Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...

AA Finans'ın yıl sonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 73,88, Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 67,73, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre yüzde 65 oldu. Bunların ortalaması ise yüzde 68,86 olarak dikkat çekti.

Bu beklentilere göre asgari ücret 2023 hesaplaması yaptık. Asgari ücret hesaplamalarını yıllık enflasyon beklentilerine göre yapacağımız için Temmuz zammı öncesi uygulanan brüt 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253,40 TL'yi kıstas alacağız.

İşte milyonların merak ettiği o asgari ücret 2023 tablosu:

Burada verilen rakamlar enflasyon beklentilerine göre hesaplanmıştır. Asgari ücret 2023 her koşulda enflasyon rakamlarının üzerinde olacaktır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 7500-8000 TL FORMÜLÜ DE MASADA OLACAK

Bu hesapladığımız rakamların asgari ücret için beklenen enflasyon rakamlarıyla beraber yapılan taban hesapları. Önceki kararlar dikkate alındığında burada enflasyon rakamlarının üzerinde olacak 7.500 TL ve 8.000 TL formülü de masada olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.