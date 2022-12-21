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21 Aralık 2022 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 22:09:00

Asgari ücret görüşmesi başladı!

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Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği üç toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Etiketler : başkan erdoğan vedat bilgin sosyal güvenlik bakanı
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