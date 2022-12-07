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07 Aralık 2022 Çarşamba 15:51:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 15:51:00

Asgari ücret araştırma sonuçları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı. İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, işçi ya da işveren olmayan çeşilira i mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu. Yüzde 18,1'ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1'ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5'inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor.

Yüzde 17,4'ü ev hanımı, yüzde 16,1'i emekli, yüzde 7,9'u öğrenci, yüzde 6,7'si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8'i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7'si devlet memuru, yüzde 3,2'si işsiz olan, yüzde 2'si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9'u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8'i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7'sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanılira adığı araştırma kapsamında çeşilira i sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

Araştırmada sorulan, 'Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?' sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60'ı yeterli olmadığı, yüzde 30'u yeterli olduğu, yüzde 10'u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi.

İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7 BİN LİRA

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 lira 'nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşilira i mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira oldu. Asgari ücrelira e çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı.

'Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?' sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.

Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda; yüzde 26,8'i asgari ücret, yüzde 15,8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24,8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17,6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11,1'i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3,9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

Araştırma kapsamında sorulan 'Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?' sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5'i asgari ücrelira e ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

Etiketler : asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı işçi işveren
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