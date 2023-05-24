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24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:15:00

ASELSAN'dan 17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

Kaynak: AA

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ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Açıklamada, "ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : aselsan baykar iş sözleşmesi
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