ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak, toplam bedeli 14 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşmenin 29 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirildi.