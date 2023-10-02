ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Kaynak: AA
ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik 14 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak, toplam bedeli 14 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşmenin 29 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirildi.
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