ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Kaynak: AA
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında elektronik harp sistemleri ile ilgili 465 milyon liralık ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSB ile elektronik harp sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 465 milyon TL ve 25 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamındaki teslimatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.
- Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
- İş dünyasından büyüme değerlendirmesi
- ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
- Mesleki eğitim merkezlerinde "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları açılacak
- "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yarın yürürlüğe girecek
- AB Komisyonu: Genişleme planı teklifi için hazırız