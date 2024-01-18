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18 Ocak 2024 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 18:24:00

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

Kaynak: AA

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında deniz hava savunma sistemlerine yönelik yeni sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, deniz hava savunma sistemleri kapsamında toplam değeri 15 milyon 623 bin 304 bin avro ve 182 milyon 314 bin 702 lira tutarında yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Etiketler : Savunma sanayii ASELSAN Hava savunma
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