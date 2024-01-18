ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, deniz hava savunma sistemleri kapsamında toplam değeri 15 milyon 623 bin 304 bin avro ve 182 milyon 314 bin 702 lira tutarında yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.