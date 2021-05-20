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20 Mayıs 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 12:30:00

ASELSAN 35 milyon dolarlık ihracat sözleşmesine imza attı

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ASELSAN uluslararası müşterisiyle 35 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında yapılacak olan teslimatların ise 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirileceği aktarıldı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

AA'da yer alan habere göre; ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35 milyon 538 bin 737 dolar olan bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Etiketler : aselsan ihracat savunma sanayi
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