VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı
"1982 Anayasamızı 82 model bir arabaya benzetiyoruz, modern çağda o araçla gitmek doğru değil"
MSB kaynakları: Biden'ın F-16 satışı için kongreye tavsiye mektubu olumlu bir adım
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Kızıldeniz'deki kriz küresel ekonomide enflasyonla ilgili endişeleri artırıyor
İsrail aleyhine açılan soykırım davasında "ihtiyati tedbir kararı" yarın açıklanacak
25 Ocak 2024 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 13:15:00

ASELSAN, 24,7 milyon avroluk satış sözleşmesi imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24,7 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : aselsan satış sözleşme
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX