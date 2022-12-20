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20 Aralık 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 12:00:00

Araştırmalar ortaya çıkardı! Gençler "esnek çalışma" istiyor

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde 100 bin üniversite öğrencisi ve yeni mezunun katılımıyla yürütülen araştırmaya göre, gençlerin yüzde 78'i esnek çalışma isterken, uzaktan çalışma beklentilerinde "hibrit çalışma" yüzde 68 ile en büyük yüzdeye sahip.

Realta Danışmanlık tarafından yürütülen "Türkiye'nin En Gözde Şirketleri" araştırması, gençlerin yenilikçi çalışma modellerine bakışını ortaya koydu.

Şirket açıklamasına göre, farklılaşan yaşam algısı ve özellikle de salgın sonrası oluşan yeni dengeler, her alanda olduğu gibi çalışma yaşamında da köklü dönüşümlere yol açtı.

İş dünyasının çalışan odaklı bu yeni dinamikleri, şirketleri yenilikçi İK süreçleri üretmeye zorlarken bu dönemde uzaktan çalışma, esnek çalışma ya da hibrit sistem olarak yeni mesai modelleri geliştirildi.

76 bin 322 üniversite öğrencisi ve 24 bin 514 yeni mezun çalışanın katılımıyla Realta Danışmanlık tarafından yürütülen Türkiye'nin En Gözde Şirketleri araştırması, gençlerin yenilikçi çalışma modellerine bakışını rakamlarla ortaya koydu.

Çevrim içi olarak yürütülen araştırmada duyurular, öğrenci kulüpleri, üniversite yönetimleri ve e-posta aracılığıyla yapıldı. Şirketlerin işveren markası algısını ölçen araştırmada, gençlere çeşitli başlıklar altında 70 soru soruldu ve katılımcıların verdikleri yanıtlar program algoritmasında puanlanıp sonuçlar ortaya çıkarıldı.

SALGIN SONRASI İŞ SEÇİMİNDE ŞİRKET KÜLTÜRÜ, ÇALIŞMA VE MESAİ KOŞULLARI DAHA BELİRLEYİCİ

Bu yıl 14. kez yapılan araştırmada daha önceki yıllarda kariyer fırsatları ve maddi olanaklar ilk öncelikler arasında yer alırken, salgın sonrası şirket kültürü, çalışma ortamı ve mesai koşulları gibi unsurların daha belirleyici olmaya başladığı gözlendi.

Araştırmada sorulan, "uzaktan çalışma esnekliği sağlamayan şirketlerde çalışır mısınız?" sorusuna gençlerin yüzde 78'i "kesinlikle hayır" yanıtı verdi. Araştırma sonuçlarına göre gençlerin uzaktan çalışma beklentilerinde "hibrit çalışma" yüzde 68 ile en büyük yüzdeyi oluştururken "iş yerinde tam zamanlı çalışma" ve "tam zamanlı uzaktan çalışma" isteyenlerin oranı yüzde 18 olarak ölçüldü.

Araştırmada farklı hibrit çalışma modelleri arasından seçim yapmaları istenen katılımcılardan "haftanın belirli günlerinde iş yerine gelmek" isteyenler yüzde 47 ile ilk sırayı aldı.

Yüzde 43'lük bir dilim "bir hafta iş yeri bir hafta uzaktan çalışma" modelini seçerken, "sadece isteyenlerin iş yerine gelmesi"ni seçenlerin oranı yüzde 8 oldu. Katılımcıların yüzde 2'lik bir bölümü ise "öğleden önce ve sonra vardiyalı çalışma" seçeneğini tercih etti.

Etiketler : gençler hibrit çalışma esnek çalışma araştırma
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