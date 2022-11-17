Aramco, Güney Kore'de "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisini kuracak
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, daha yüksek değerli petrokimya ürünleri üretmek için Güney Kore'de 7 milyar dolarlık yatırım planladığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun S-OIL iştiraki aracılığıyla yapacağı yatırımla "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisi kurulacak.
2026'da tamamlanması beklenen tesiste ham petrol ayrıştırılarak nafta, propilen, bütadien ve diğer temel kimyasallar üretilecek.
Söz konusu proje aynı zamanda Aramco'nun Güney Kore'deki en büyük yatırımı olacak.
Aramco, 2018'de petrokimya sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırım daha yapmıştı.
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