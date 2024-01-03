Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93 oldu

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu

MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla maaş artış oranları belli oldu.

Buna göre memur ve emeklisine yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 37,57 zam yapıldı.