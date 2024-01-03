VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten nokta operasyon... Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi!
Soykırım davası başlıyor... İşgalci İsrail yargılanacak!
Selçuk Bayraktar gelir vergisi rekortmeni oldu
Malatya'da deprem konutlarında sona gelindi
Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93 oldu
Blinken ile Tajani telefonda görüştü
03 Ocak 2024 Çarşamba 10:03:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 10:03:00

Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93 oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu

MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla maaş artış oranları belli oldu.

Buna göre memur ve emeklisine yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 37,57 zam yapıldı.

Etiketler : enflasyon tüik aralık
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX