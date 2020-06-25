  • BIST
    114266
  • Dolar
    6,8572
  • Euro
    7,6959
  • Altın
    388,1430
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin raporuna tepki: ABD'nin terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Güney Kore lideri Moon'dan Kuzey Kore'ye çağrı
ABD'de Kovid-19 salgınında korkunç bilanço
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor
Türkiye'den net mesaj: Kimse Türkiye'siz bir oyun asla oynamaz
Bakan Kurum sel felaketleriyle ilgili açıklama: Zararlar telafi edilecek
Memur adayları dikkat! Kanun teklifi kabul edildi
IMF uyardı! İflas tehdidi büyük
Anayasa Mahkemesinden milletvekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında karar
Rest çektiler: Pişman edeceğiz
Hindistan'da yıldırım isabet eden 23 kişi öldü
Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın üstünü çizdi
En büyük ikinci salgın bitti
Van'daki deprem İran'ı da vurdu
Yurt dışında yerleşik kişiler 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere ihtiyacı var
AK Partili Zengin kirli oyunu deşifre etti: Tek dertleri başörtüsü
"Uçan kale"ye sürpriz ziyaret!
Başkan Erdoğan telefonla bağlandı, müjdeyi verdi
İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
"Milli Teknoloji Hamlesi'ne dolaylı ve direkt katkı sağlıyoruz"
AgriVirtual sanal fuarını 100 bin kişi görüntüledi
"Türkiye'nin üretim altyapısı sağlam"
25 Haziran 2020 Perşembe 17:03:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 17:35:00

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

ABONE OL

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER