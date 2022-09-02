Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim!

Brent petrol fiyatlarının Fed Başkanı'nın sıkılaştırma yanlısı söylemlerle yeniden 100 doların altına 95 dolara gerilemesi araç sahiplerinde indirim beklentisi doğurdu.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte motorinde 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim gelmesi bekleniyor.

İŞTE MOTORİN VE BENZİNDE SON FİYATLAR (2 Eylül Cuma)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26,90 TL

Benzin litre fiyatı 20,13 TL

LPG litre fiyatı 11,35 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 27,02 TL

Benzin litre fiyatı 20,25 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 270,2 TL

Benzin litre fiyatı 20,22 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL