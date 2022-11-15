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15 Kasım 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 09:00:00

Araç sahiplerine indirim müjdesi! Motorine süper indirim geliyor!

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bugünden geçerli olmak üzere motorine 1,56 TL indirim yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 95,52 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,52 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 96,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 95,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi Waller'ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 106,9 seviyesinden başladı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nin Kovid-19 tedbirlerinde revizyon niteliğinde 20 madde içeren bir düzenleme duyurdu.

Düzenlemeye göre, yurt dışından gelenlere zorunlu olan 7 gün merkezi karantina ve 3 gün evde tıbbi gözlem süresi, 5 gün merkezi karantina ve 3 gün tıbbi gözlem şeklinde kısaltıldı. Çin'e gelecek yolculara uçuştan önce birden fazla test olma şartı kaldırılırken, 48 saat içinde tek bir negatif test sonucunun ibraz edilmesi yeterli hale getirildi. Bundan böyle virüs taşıyan fazla sayıda yolcu olması gerekçesiyle uçuşların iptal edilmeyeceği bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Etiketler : Brent petrol fiyatları ABD doları Çin büyük petrol üreticisi
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