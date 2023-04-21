VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti
Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Guterres, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı
"Karadeniz gazında çalışmalar rezervi artırma noktasında"
Ramazan Bayramı kutlanıyor
21 Nisan 2023 Cuma 08:37:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 08:37:00

Araç sahiplerine iyi haber! Akaryakıta çifte indirim

ABONE OL

21 Nisan itibarıyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi.

Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrolün fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıtta çifte indirim getirdi. 21 Nisan itibarıyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan, benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

Ham petrol fiyatları stokların azaldığını gösteren verilere rağmen ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleriyle düşüşünü sürdürdü.

Petrol fiyatları son 4 günde üçüncü kez düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı dün 82 doların altına geriledi.

Etiketler : petrol Ham petrol fiyatları Petrol fiyatları
Albümü çıkmadan çalındı

Albümü çıkmadan çalındı
Turne heyecanı

Turne heyecanı
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

Mutfağa girmiyor, formunu koruyor
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX