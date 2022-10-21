Motorine büyük indirim!

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21 Ekim 2022 Cuma 09:25:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 09:25:00

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta indirim geliyor...

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Araç sahiplerine iyi haber geldi. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk indirim yapılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 92,91 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,91 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 437 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 551 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 600 bin varil azalışla 405 milyon 100 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 209 milyon 400 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 93,64 ile 94,07 dolar aralığının direnç, 92,37 ile 91,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : Brent petrol fiyatları MOTORİN İNDİRİM
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