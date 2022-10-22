Beklenen indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Peş peşe yapılan zamlardan sonra motorine bu kez indirim geldi

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir indirim geldi.

FİYAT 1 LİRA 7 KURUŞ DÜŞTÜ

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşan petrol yaptırımları arz endişelerini destekliyor.

AB, 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,76 dolar aralığının direnç, 92,12 ile 91,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği öngörülüyor.