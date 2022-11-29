Araç sahipleri dikkat! Motorine bir indirim daha! Bu gece pompaya yansıyacak...
Kaynak: NTV
Motorine gelen son dakika indirimi pompa fiyatına yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine gelen 82 kuruşluk indirimin ardından çarşamba gününden geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.
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