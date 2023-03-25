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25 Mart 2023 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 11:15:00

Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı

Kaynak: AA

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Araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı.ekon

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı trafik kanunu araç muayene

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