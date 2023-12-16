VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
BUDO'da 12 sefer iptal edildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
AR-GE ve tasarım faaliyetlerine verilen desteklerde düzenlemeye gidildi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
16 Aralık 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 09:45:00

AR-GE ve tasarım faaliyetlerine verilen desteklerde düzenlemeye gidildi

Kaynak: AA

ABONE OL

AR-GE ve teknoloji merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgesi işletmelerinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek amacıyla uygulanan indirim, istisna, destek ve teşvik tutarları yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AR-GE ve teknoloji merkezi işletmeleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2 milyon lira ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu tutarın yüzde 3'ünü pasifte geçici bir hesaba aktaracak. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 100 milyon lirayla sınırlı olacak.

Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Etiketler : arge tasarım teknoloji resmi gazete
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX