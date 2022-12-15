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15 Aralık 2022 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:38:00

AP yolsuzluk soruşturmasının ardından reformlara hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Milletvekillerinin mali deklarasyonları incelenecek, parlamentonun ifşacıları koruma sistemi güçlendirilecek, resmi olmayan tüm dostluk grupları yasaklanacak, parlamentoya kimlerin girebileceği yeniden değerlendirilecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), bazı üyelerinin ve çalışanlarının karıştığı iddia edilen yolsuzlukla ilgili soruşturmanın ardından şeffaflık ve işleyişle ilgili bazı reformlar yapmaya hazırlanıyor.

AP Başkanı Reborta Metsola, AB Liderler Zirvesi'nin bir bölümüne katıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, Belçika polisi ve yargı makamlarının yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Hataları düzeltmeliyiz." diyen Metsola, bugün itibarıyla geniş kapsamlı bir reform paketi önerdiğini, bunun yeni yılın başında hazır olmasını ümit ettiğini söyledi.

Metsola'nın verdiği bilgiye göre, reform paketinde parlamentonun ifşacıları koruma sisteminin güçlendirilmesi, resmi olmayan tüm dostluk gruplarına yasak getirilmesi, ahlak ilkelerinin korunmasının gözden geçirilmesi ve üçüncü ülkelerle ilişkiler hakkında derin bir araştırma yapılması bulunuyor.

Yeni dönemde ayrıca Avrupa Parlamentosuna kimlerin girebileceği konusunda da bazı değerlendirmelerin yapılması, milletvekillerin mali deklarasyonlarının ayrıntılı incelenmesi bekleniyor.

Eski AP milletvekillerinin faaliyetleri, hangi milletvekillinin kimlerle görüştüğünü bildirdiği Şeffaflık Kayıtları'nın durumu ve parlamentoya kimlerin girip çıkabileceğine izin verilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması planlanıyor.

"DOSTLUK GRUPLARI YETERİNCE İZLENMİYOR"

Metsola, "Şeffaflık Kayıtları'nda bulunan ve bulunmayan, fon kaynağı olarak veya faaliyet aracı olarak sivil toplum kuruluşlarına bakmamız gerekecek." dedi.

Dostluk grupları hakkında da konuşan Metsola, şöyle konuştu:

"Bir süredir resmi olmayan dostluk gruplarıyla ilgili soruşturma talepleri vardı. Bu gruplar ne iş yapar? Bu gruplar (parlamento) üyelerinin oluşturduğu gruplar mı? Burada herhangi bir gayrimeşru durum suçlaması yapmıyorum ama bunlarla ilgili yeterli izleme ve kontrol bulunmuyor. Herhangi bir seyahatin masrafını kimin ödediği konusunda kontrol bulunmuyor. Belirsiz seyahatlerde ne alındığı konusunda yeterli kontrol yok."

"KATAR'IN TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Belçika'daki soruşturmada adı geçen Katar'dan kendisinin de bir teklif alıp almadığı sorulan Metsola, şu karşılığı verdi:

"Dünya Kupası'na davet edildim ama reddettim çünkü bu ülkeyle ilgili endişelerim var. Brüksel'de Katar hükümetinin temsilcileriyle iki toplantım oldu. Dünya Kupası'na katılma veya Katar meclisine hitap etme konusunda davetleri burada aldım. Bunları kabul etmedim."

Metsola, "Katar veya başka bir ülkenin temsilcilerinin Avrupa Parlamentosuna girişine yasak getirecek misiniz?" sorusu üzerine, bu konuda karar alınması için parlamentodaki siyasi grupların başkanlarına kısa süre içinde teklif götüreceğini açıkladı.

BELÇİKA'DAKİ SORUŞTURMA

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında geçen hafta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Etiketler : avrupa parlamentosu yolsuzluk soruşturma belçika katar
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