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07 Ekim 2022 Cuma 13:24:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 13:24:00

Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek

Kaynak: AA

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atmaca, "Rusya'daki artış devam ediyor. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelişler sürüyor. Kemer'den Alanya, Gazipaşa'ya kadar bütün tesislerimiz neredeyse dolu." dedi.

Yaklaşık 100 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

İklimi, sahilleri, kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli hizmeti ile dünyada tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı. Küresel salgın sonrası yoğun bir sezon geçiren kentteki hareketlilik turizm paydaşlarını da sevindiriyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, ekim ayı olmasına rağmen yoğun turist akışının devam ettiğini söyledi.

Yıla endişeli başladıklarını ancak hazirandan itibaren yüksek doluluk oranlarına ulaştıklarını dile getiren Atmaca, özellikle yabancı turistte gelişlerin devam ettiğini belirtti. Okulların açılmasıyla yerli misafirin büyük ölçüde çekildiğini aktaran Atmaca, "Rusya'daki artış devam ediyor, günlük 80 civarında uçak geliyor. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelişler sürüyor. Kemer'den Alanya, Gazipaşa'ya kadar bütün tesislerimiz neredeyse dolu." dedi.

Avrupa başta olmak üzere hemen hemen tüm pazarlarda artış gözlemlediklerini ifade eden Atmaca, salgın sürecindeki kapanmanın da insanlarda tatil özlemini daha da artırdığını kaydetti.

Kış sezonu için rezervasyonlar sevindirici

Atmaca, Antalya'nın sadece yaz sezonuna hitap etmediğini, spor, kongre, toplantı turizmi ile de aranan tatil bölgelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Kış sezonunu da hareketli geçirmeyi beklediklerini anlatan Atmaca, "Golf başladı, görüştüğümüz futbol kampları var, birkaç haftaya kadar tenis başlıyor. Kongre ve fuar ile ilgili çok ciddi talepler geliyor. İyi bir kış sezonu bizi bekliyor. Kıştan da çok umutluyuz. 2 hafta önce Almanya'da bir fuara katıldım ve oradaki yorumlar da bizi memnun etti, Antalya'nın kışı çok iyi geçireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan "üçüncü yaş turizmi" olarak nitelendirilen ileri yaş grubunda da gelişler başladığını belirten Atmaca, tesislerdeki doluluk oranlarının etkenlerinden birinin de üçüncü yaş turizmi olduğunu kaydetti. Atmaca, üçüncü yaş turizmi gurubundakilerin daha uzun süre konakladıklarını söyledi.

İç pazarda kasımda ara tatil, yabancı turistte de aralıkta Noel hareketliliği beklediklerini aktaran Atmaca, "İki ana pazarda sorun yaşamamıza rağmen hazirandan bu yana müthiş doluluklar yakaladık, iyi bir yaz geçiriyoruz, iklim de buna çok müsait. İyi de bir kış geçireceğiz. Turistte 11 milyonu geçtik, ekimdeki yüksek doluluk, kasım ve aralıkta kış turizmi ile 13 milyonu geçeriz gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya'da beklemediğimiz bir hareketlilik oldu"

Side'deki bir otelin genel müdürü Hakan Duran da nisan ve mayısın istenilen düzeyde geçmediğini, asıl sezonun haziranda başladığını söyledi.

Yaz sezonunun uzadığını ve ekimde de yoğunluğun devam ettiğini dile getiren Duran, "Avrupa, Balkan pazarları çok güzel geldi. İskandinav pazarı tekrar hareketlenmeye başladı. Rusya'da beklemediğimiz bir hareketlilik oldu. Şu anda ekimin sonuna kadar doluluklarımız yüksek oranda." dedi.

Duran, kış sezonunun da çok başarılı geçeceğini belirtti.

Turizmde "her şey dahil" sisteminin ön plana çıktığını ve özellikle Antalya'nın kaliteli hizmet sunduğunu anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Akdeniz çanağında 'her şey dahil'i bizim kadar yapabilen yok. Misafirlerimiz evinden çıkmadan önce bir haftalık ya da 10 günlük tatili boyunca ne harcayacağını biliyor. Rakiplerimiz İspanya, Yunanistan, Portekiz'e gittiklerinde bir haftalık tatilin ne olacağını bilmiyor. Bu açıdan daha cazip geliyor. 'Her şey dahil'in çok beğenmesem de önümüzdeki yıllarda hala etkili olacağına inanıyorum."

"Başlangıçtaki belirsizliklere rağmen sezon yüz güldürüyor"

Belek'teki bir otelin genel müdürü olan Ali Burak Özarutan da Türk turizmcisinin keyifli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle zor geçen 2 yılın ardından turist yoğunluğunun istenilen seviyelere çıktığını dile getiren Özarutan, "Yıl başında biraz belirsizlikler olmasına rağmen 2022 tüm turizm camiasının yüzünü güldürüyor. Kış sezonu için de pozitif gelişmeleri ve artan talepleri görüyoruz. Rezervasyonlar sevindirici." diye konuştu.

Özarutan, gelecek sezon için de çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : 100 ülkeden turist ANTALYA Özarutan
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