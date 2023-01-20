Türkiye'de sağlık turizmi verilen devlet teşvikleriyle gelişiyor

Belek Turizm Merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen fuara Rusya, Orta Asya, Arap ve Avrupa ülkelerinden alıcı firmalar katılıyor.

Fuarda, yabancı alıcılarla prestijli hastaneler, diş, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, lüks oteller, estetik, tanı merkezleri, laboratuvarlar, termal turizm merkezleri ve sağlık turizmi firmaları arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Aksoy, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Sağlık alanında Türkiye'nin altyapısı, hekimleri ve imkanlarıyla avantaj sahibi olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Devletimiz sağlık turizmini yaklaşık 10 yıldır başlıca sektörler arasında belirlemiş durumda. Uluslararası pazarı incelediğimizde önemli destinasyonlardan, rakip ülkelerden 50 kat fazla ve 10 kat daha çeşitlilikte firmalarımıza destek verdiğimizi görüyoruz. Bu rakamlar gösteriyor ki sağlanan desteklerle sağlık sektörü gelişiyor."

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında 2022'de 4 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaştığını anlatan Aksoy, verilen destekler ve yeni çalışmalarla bu rakamları daha da yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Doktor Uğur Baran ise özel hastanelerin yurt dışında yatırımlar yapmaya başladığını ve yurt dışı hasta sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Doktor Cem Kınay da sağlık turizmindeki en önemli unsurun kalite ve fiyat rekabeti olduğuna dile getirerek, "Bu işi çok iyi yapıyoruz. Sağlıkta en ucuzu satmaya çalışmayalım. Verdiğimiz hizmetin karşılığını almasını bilelim. Bize ucuz olduğu için değil, işi en iyi yaptığımız için gelsinler ve gelirken yaptığımız işi de en iyi fiyata sattığımızı bilerek gelsinler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarda yılın ödülleri sahiplerine verildi.