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Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları yükseltildi
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25 Kasım 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 09:30:00

Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları yükseltildi

Kaynak: AA

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Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

Etiketler : anonim limited şirket sermaye resmi gazete
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