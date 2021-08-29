Anlaşmaya varıldı! TB2 İHA, ATAK helikopteri satın alacaklar

Irak Savunma Bakanı Juma Inad, Türkiye'nin yerli yapımı "Bayraktar TB2" insansız hava araçlarını, helikopterlerini ve Türkiye'nin ürettiği gelişmiş silahlarını satın alacaklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE MUTABAKATA VARDIK"

Irak TV kanalı Al-Sharqiya'ya konuşan Bakan Inad, "İstanbul'daki IDEF'21 savunma sanayii fuarına davet edildim ve Bayraktar insansız hava araçlarının satın alınması konusunda mutabakata varıldı. Irak, Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA, ATAK helikopteri ve elektronik harp sistemi alımı için teklif ve sözleşme hazırlamasını istedi" dedi.

"TB2 İHA BİRÇOK ÜLKEDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile biraraya geldiğini ifade eden Iraklı Bakan, Bayraktar TB2 İHA'ların çok isabetli ve sofistike olduğunu, Suriye, Azerbaycan, Libya gibi birçok ülkede büyük başarılara imza attığını belirtti.

"TEKLİFLER SALI GÜNÜ IRAK'A ULAŞACAK"

Inad, "Teklifler önümüzdeki salı Irak'a ulaşacak ve değerlendirilecek" dedi.

Star.com.tr