Romanya, Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine kattı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Romanya'nın Bayraktar TB2 SİHA satın alacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. #BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."