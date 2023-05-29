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29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:40:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:40:00

Ankara-Sivas YHT Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Kaynak: TRT Haber

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar 109 bin 495 yolcu taşındı.

TCDD'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının vizyon eseri ve gurur nişanesi olduğu belirtildi.

Açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bugüne kadar, 109 bin 495 yolcunun Ankara-Sivas arasında seyahat ettiği açıklandı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize ve demir yollarına yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

Etiketler : Ankara Sivas Ulaşım YHT
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