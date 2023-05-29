Ankara-Sivas YHT Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı
Kaynak: TRT Haber
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar 109 bin 495 yolcu taşındı.
TCDD'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının vizyon eseri ve gurur nişanesi olduğu belirtildi.
Açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bugüne kadar, 109 bin 495 yolcunun Ankara-Sivas arasında seyahat ettiği açıklandı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize ve demir yollarına yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.
#TürkiyeYüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattımız, hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. — TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ���� (@TCDDemiryollari) May 29, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri... pic.twitter.com/T1WB8YQWNl
- Ankara-Sivas YHT Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı
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