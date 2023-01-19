VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
19 Ocak 2023 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 16:40:00

Amasya'da Badal Tüneli'nin açılışı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı tamamlanan Badal Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan Amasya'nın doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan'a kadar kuzey hattında önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Bu nedenle Amasya'nın hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, söz konusu potansiyelden en doğru biçimde yararlanabilmesi, daha da gelişmesi için proje ve eserleri hayata geçirmeye devam ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda Kuzey Türkiye Transit Karayolu Hattı'nın 115,1 kilometrelik bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon yolu üzerindeki Badal Tüneli projesini hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Badal Tüneli, çift tüplü olarak hizmet verecek. Bağlantı yollarıyla Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamında ayrıca toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkmış, trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Badal Tüneli'nin gelecek nesillere ve yeni atılımlara ilham vereceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bölgesinin en önemli ulaşım yatırımlarından Badal Tüneli, gelecek nesillerimize ve yeni atılımlara ilham verecektir. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi başarıyla tamamlayan yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

Karaismailoğlu, 2023 yılının Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacağını dile getirerek, "Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dünyayı, Türkiye'ye bağlıyoruz. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Pazar günü de ülkemizin önemli projelerinden biri olan, İstanbul'da 34 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu Kağıthane'den dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı'na bağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı açılış törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile vatandaşlar katıldı.

Etiketler : adil karaismailoğlu amasya badal tüneli
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak
5 bin kişilik koro

5 bin kişilik koro
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
İtalya'da moda haftasında

İtalya'da moda haftasında
Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi

Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi
Sahne uğuru

Sahne uğuru
Hande söyledi Misha düzeltti

Hande söyledi Misha düzeltti
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX