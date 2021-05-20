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20 Mayıs 2021 Perşembe 20:13:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 20:13:00

Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 500 bin 750 lirayı, en yüksek ise 504 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 503 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 956 milyon 509 bin 798,76 lira, işlem miktarı ise 1.913,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 959 milyon 393 bin 614,33 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Etiketler : altın çeyrek altın fiyatları
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