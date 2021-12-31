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31 Aralık 2021 Cuma 09:59:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 10:00:00

Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı

Kaynak: AA

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Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında stopaj yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat yüzde sıfır olacak.

Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Kararı Türk lirası Resmi Gazete Altın cinsi
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