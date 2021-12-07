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07 Aralık 2021 Salı 18:12:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 18:12:00

Altın yükselişini sürdürüyor: Gramı 780 TL oldu

Kaynak: AA

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 780,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 780,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 787,80 788,00 779,80 780,00

Cumhuriyet Ata Lira 5.193,00 5.214,00 5.140,00 5.161,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 718,70 722,70 711,35 715,35

Lira(Tam) Ziynet 5.075,00 5.095,00 5.023,00 5.043,00

Yarım Ziynet 2.537,00 2.547,00 2.512,00 2.522,00

Çeyrek Ziynet 1.269,00 1.274,00 1.256,00 1.261,00

Etiketler : altın kapalıçarşı çeyrek altın
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