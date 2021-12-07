Altın yükselişini sürdürüyor: Gramı 780 TL oldu
Kaynak: AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 780,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 780,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 787,80 788,00 779,80 780,00
Cumhuriyet Ata Lira 5.193,00 5.214,00 5.140,00 5.161,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 718,70 722,70 711,35 715,35
Lira(Tam) Ziynet 5.075,00 5.095,00 5.023,00 5.043,00
Yarım Ziynet 2.537,00 2.547,00 2.512,00 2.522,00
Çeyrek Ziynet 1.269,00 1.274,00 1.256,00 1.261,00