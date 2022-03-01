Altında yeni dönem bugün başladı

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01 Mart 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 16:00:00

"Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" bugün itibarıyla devreye alındı: İşte 4 senaryoda kazanç tablosu

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında vatandaşların yastık altı altınları ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" bugün itibarıyla devreye alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi", Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Projeyle vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak.

Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edecek.

Proje sayesinde yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak, banka altın hesapları ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.

Bakanlık tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere "www.altin.gov.tr" internet sitesi hazırlandı. İnternet sitesinde "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" hakkında bilgilere yer verildi. Sürecin işleyişi, yazılı, işitsel ve görsel olarak ayrıntılı anlatıldı.

İlk etapta, Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak.

Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek.

Vatandaşlar, Darphane Altın Sistemi'yle Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesaplara" yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) sisteminde vatandaşlar, altınlarını Türkiye'nin her yerindeki yetkili kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü banka hesaplarına kolayca ve güvenle aktarabilecek.

Ayrıca, sistemde İAR, Nadir, Ahlatçı rafinerileri ile KAD-SİS kapsamında da 42 ilde 75 kuyumcu yetki aldı. İlerleyen dönemlerde söz konusu sayının artması bekleniyor.

Banka ADS ile ise vatandaşlar altınlarını sisteme dahil banka şubeleri üzerinden, banka hesaplarına kolayca ve güvenle aktarabilecek.

Söz konusu internet sitesinde Darphane, bankalar ve kuyumcular üzerinden işleyecek süreç adım adım anlatılıyor. Ayrıca kişiler sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilecek.

İSTER ALTIN HESABINDA, İSTER TL HESAPLARDA DEĞERLENECEK

Vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş veya hurda gibi fiziki altınlarını sisteme teslim edecek ve ister bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Söz konusu aktarım anlık gerçekleşecek. Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla alabilecek.

Yatırımcılar sisteme girmeleri halinde Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek.

Yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için BDDK tarafından belirlenmiş "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" baz alınacak, vatandaşlar bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

Etiketler : Yastık altı altınlar ALTIN TASARRUF Asgari Milyem Değerleri Hurda Altın Değerlemesi
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