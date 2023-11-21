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21 Kasım 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 10:30:00

Altın piyasasında son durum! 1.844 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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Altının gramı 1.844 lira seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.844 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1.828 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 1.844 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.030 liradan, Cumhuriyet altını 12.390 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.990 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : altın gram piyasa
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