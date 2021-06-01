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01 Haziran 2021 Salı 20:06:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 20:06:00

Altın günü düşüşle kapattı

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ
SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 520,20520,40519,50519,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.428,003.449,003.424,003.445,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 475,00479,00474,00479,00
Lira(Tam) Ziynet 3.350,003.370,003.346,003.366,00
Yarım Ziynet 1.675,001.685,001.673,001.683,00
Çeyrek Ziynet 838,00843,00836,00841,00
Etiketler : altın fiyatları altın gram fiyat çeyrek altın
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