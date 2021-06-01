01 Haziran 2021 Salı 20:06:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 20:06:00
Altın günü düşüşle kapattı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|520,20
|520,40
|519,50
|519,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.428,00
|3.449,00
|3.424,00
|3.445,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|475,00
|479,00
|474,00
|479,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.350,00
|3.370,00
|3.346,00
|3.366,00
|Yarım Ziynet
|1.675,00
|1.685,00
|1.673,00
|1.683,00
|Çeyrek Ziynet
|838,00
|843,00
|836,00
|841,00