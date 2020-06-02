Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın 612 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı’da 377,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,50 liradan, 2 bin 486 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 507 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 450 liradan, bin 215 liradan alınan Yarım Ziynet bin 225 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı.