Altın fiyatları rekora koşuyor... Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para oldu
Koronavirüste ikinci dalga endişesi ve ABD-Çin arasında yaşanan gerilim altın fiyatlarındaki yükselişi sürdürmeye devam ediyor. Ons altının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte gram altın da rekor tazeliyor. Altın gece yarısı 433 TL'yi aştı...
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs etkisi ve ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor. Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437 lira seviyesine kadar yükseldi.
Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.
Saat 08:36 itibariyle gram altın 427 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1935 dolar seviyesinde.
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