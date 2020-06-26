  • BIST
    115182
  • Dolar
    6,8584
  • Euro
    7,6994
  • Altın
    388,3990
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Skandal adım: ABD Terörü finanse etmeye devam ediyor
Oxford Üniversitesi açıkladı: İşte koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke
Faslı uzmanlar: BAE medya üzerinden planlarını uygulayamadı
Zorla savaştırılıyorlar! Hafter bizi mahvetti
"Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik"
Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek
TİGEM Trakya'nın tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlıyor
ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı
TOKİ'den fırsat üstüne fırsat! 206 arsanın satış ve kiralamasını açık artırmayla yapılacak
TESK esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti
AB Komisyonundan 11 Türk kuruluşuna 4,4 milyon avroluk hibe
Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor
Eskişehirspor kritik virajda
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı
Merkez Bankası faizi neden düşürmedi?
Osman İşleyen öldürüldü!
Altın alış satış fiyatları
Koronavirüse 4 yeni belirti daha ekledi!
Koronavirüs yurtta böyle kol geziyor!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi: Randevuyla yapılacak
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
Ege'de şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Manisa...
Bakanlık'tan oyun salonları için son dakika genelgesi
26 Haziran 2020 Cuma 11:27:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 11:27:00

Altın fiyatları düşüşe geçti mi? (26 Haziran 2020) Çeyrek Altın Gram Altın alış satış fiyatları

ABONE OL

Çeyrek Altın ve Gram altın fiyatları haftayı rekorla tamamladı. Fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcılar, Kapalı Çarşı Canlı Altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. 26 Haziran Cuma En çok tercih edilen Gram altın alış 386 satış 387 Çeyrek altın alış 623 satış 635 Cumhuriyet altını alış 2.564 satış 2.590 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları hafta başından bu yana yükselişini sürdürdü. Ons Altın fiyatının yükselmesi ile birlikte 390 TL seviyelerine kadar yükselen Gram altınla birlikte düğün yapacak çiftler altın fiyatları düşecek mi sorusunu şimdiden sormaya başladı. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının daha fazla yükselip yükselmeyeceğini soruyor. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 387,61 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 635,38 TL'den satışa sunuluyor. İşte 26 Haziran güncel Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 26 Haziran altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı

Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. Doların gevşemesi ile birlikte düşüşe geçen Gram Altın 26 Haziran Cuma günü 386,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 387,61 TL'den satış gördü.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının düşmesi ile birlikte aşağı yönde hareket ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 623,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 635,38 TL'den ise alıcı buldu.

Yarım altın fiyatı: 1.272,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.518,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 358,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 293,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 228,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.590,49 TL

ONS Altın fiyatı: 1.762,15 Dolar

Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.297,66 TL

EN ÇOK OKUNAN HABERLER