Altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları hafta başından bu yana yükselişini sürdürdü. Ons Altın fiyatının yükselmesi ile birlikte 390 TL seviyelerine kadar yükselen Gram altınla birlikte düğün yapacak çiftler altın fiyatları düşecek mi sorusunu şimdiden sormaya başladı. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının daha fazla yükselip yükselmeyeceğini soruyor. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 387,61 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 635,38 TL'den satışa sunuluyor. İşte 26 Haziran güncel Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 26 Haziran altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı

Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. Doların gevşemesi ile birlikte düşüşe geçen Gram Altın 26 Haziran Cuma günü 386,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 387,61 TL'den satış gördü.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının düşmesi ile birlikte aşağı yönde hareket ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 623,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 635,38 TL'den ise alıcı buldu.

Yarım altın fiyatı: 1.272,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.518,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 358,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 293,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 228,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.590,49 TL

ONS Altın fiyatı: 1.762,15 Dolar

Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.297,66 TL