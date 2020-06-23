Altın fiyatları 400 TL'yi görür mü? Çeyrek altın ne kadar gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları 400 TL'yi görür mü? Çeyrek altın ne kadar gram altın kaç lira oldu?

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 387.039 seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.575,00 lira oldu.



Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 575 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 516 liradan, bin 248 liradan alınan Yarım Ziynet bin 258 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satılıyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Uzmanlara göre gram altın, 395-400 TL bölgesi gram altın için önemli bir realizasyon bölgesi olabilir.