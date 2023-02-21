Almanya'ya ihracatta ocak rekoru

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'ya rekor kırmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 1 milyar 594 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 8,2 oldu.

Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti.

Almanya'yı, 1 milyar 4 milyon dolarla ABD, 890 milyon 934 bin dolarla Birleşik Krallık, 804 milyon 437 bin dolarla İtalya, 790 milyon 350 bin dolarla Rusya Federasyonu izledi.

En fazla ihracat artışı Rusya Federasyonu'nda yaşandı

Türkiye, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya Federasyonu'na yapılan dış satımda kaydetti.

Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı 415 milyon 492 bin dolar arttı.

İhracat artışında Rusya Federasyonu'nu, 198 milyon 182 bin dolarla Suudi Arabistan, 119 milyon 816 bin dolarla Fransa, 113 milyon 421 bin dolarla Almanya, 110 milyon 124 bin dolarla İspanya izledi.

Türkiye, Suudi Arabistan'a 202 milyon 877 bin dolar, Fransa'ya 729 milyon 168 bin dolar, İspanya'ya 766 milyon 76 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi liderliğini koruyor

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ocak ayı ihracatında otomotiv endüstrisi, 412 milyon 514 bin dolar tutarında dış satımla liderliğini korudu.

Otomotiv endüstrisini, 304 milyon 35 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 141 milyon 244 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 128 milyon 193 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 108 milyon 5 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 429 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 692 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 773 bin dolarla tütün, 1 milyon 86 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 2 milyon 560 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi ihracat artışında da ilk sırada

Sektörlerin Almanya'ya ihracat artışında da otomotiv endüstrisi geçen yılın aynı dönemine göre 88 milyon 771 bin dolar artış kaydederek ilk sırada yer aldı.

Söz konusu ülkeye ihracat artışında otomotiv endüstrisini, 19 milyon 846 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 16 milyon 278 bin dolarla çelik, 15 milyon 224 bin dolarla elektrik ve elektronik, 7 milyon 924 bin dolarla iklimlendirme sanayii izledi.

Bu arada, Almanya'ya ocak ayında çelik sektörü 74 milyon 304 bin dolar, iklimlendirme sanayii 59 milyon 995 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.