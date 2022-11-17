Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor

DIHK, 3 bin 100 Alman şirketiyle küresel iş görünümüne ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, yurt dışına satış yapan Alman şirketlerinin yüzde 47'si gelecek 12 ayda ihracat pazarlarında ekonomik faaliyetlerde yavaşlama bekliyor.

Ankete katılan Alman şirketlerin yüzde 40'ı gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını beklerken, yüzde 42'si ise mevcut iş durumlarının değişmeyeceğini düşünüyor.

DIHK, Almanya'da ihracatın gelecek yıl küresel ekonomideki muhtemel yavaşlama nedeniyle yüzde 2 gerilemesini bekliyor. Bu da şirketlerin gelirlerinde 70 milyar avroluk bir düşüş anlamına geliyor.

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yurt dışında faaliyet gösteren Alman şirketleri arasında da endişelerin arttığını belirterek, "Mevcut krizleri etkileri açısından değerlendirmek zor. Şirketlerimiz jeopolitik gelişmeler, devam eden ayrışma ve yaklaşan küresel ekonomik resesyon hakkındaki endişelerini bize bildiriyor." ifadesini kullandı.