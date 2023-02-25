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25 Şubat 2023 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 12:45:00

Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması

Kaynak: AA

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Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli bir üretici tarafından gerçekleştirilen, başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Etiketler : almanya isveç sodyum perkarbonat ithalat soruşturma ticaret bakanlığı

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