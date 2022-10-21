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21 Ekim 2022 Cuma 16:29:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:29:00

Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar avroluk fonu onayladı

Kaynak: AA

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Almanya'da hükümetin tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için oluşturduğu ve "artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı koruma şemsiyesi” olarak nitelendirilen 200 milyar avroluk fon Federal Meclis'ten geçti.

Federal Meclis'te yapılan oylamada söz konusu "koruma şemsiyesine" ilişkin yasa tasarısı hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla kabul edildi.

Oylamada ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yasa tasarısına ret oyu verirken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti çekimser kaldı.

Böylelikle Federal Meclis, hükümete, artan faturaları frenlemek için gaz fiyatına üst sınır getirme ve enerji krizinde zor duruma düşen şirketlere yardım yapma gibi konularda 200 milyar avro kredi almasının yolunu açtı.

Alman hükümeti, bu önlemlerin 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olmasını hedefliyor.

Etiketler : almanya enerji krizi ekonomi
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